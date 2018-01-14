Названы самые распространенные психические расстройства у украинцев

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Наибольшее количество пациентов с расстройствами психики в Украине болеет вследствие употребления психоактивных веществ, сказано в ответе Министерства здравоохранения на запрос Hromadske.

"В 2016 году в Украине зарегистрировано 694 928 человек с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотических веществ. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие. На втором месте — расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким болезням, в частности, относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировано 268 646 пациентов из этой категории", — говорится в ответе МОЗ.

Третье место занимает группа с умственной отсталостью всех степеней (227 392 больных), а четвертое — группа шизофрении и шизоаффективных расстройств (173 157 человек).

На пятом месте — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (депрессии, тревожные расстройства, фобии, обсессивно-компульсивные расстройства и другие). В 2016 году был зарегистрирован 126 221 пациент.

Значительно меньше больных с аффективными, расстройствами связанными с возрастом или нарушения развития ребенка.

В документе также отмечается, что в статистике учитываются только те люди, которые проходили стационарное, амбулаторное или консультативное лечение в учреждениях Минздрава.

Ранее сообщалось, что к 2030 году депрессия станет третьей самой распространенной болезнью в странах с низким доходом и второй — со средним. На серьезных стадиях этой болезни лечат только медпрепаратами, поэтому Минздрав предложил включить лекарства против депрессии в программу "Доступные лекарства".