Юрист о деле против УПЦ: не надо тратить время и государственные деньги

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Законодательство Украины запрещает принуждать священнослужителя проводить религиозный обряд, заявила юрист-криминолог Анна Маляр, комментируя расследование в отношении священников Украинской православной церкви в Запорожье.

Прокуратура Запорожской области сообщила, что правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

Читайте также: Одесские националисты vs храмы УПЦ

"Я не хотела комментировать моральной стороне этого дела, но она вышло в юридическую плоскость, поэтому выскажу свое мнение. Может не будут СБУ и прокуратура тратить время и государственные деньги на это бесперспективное расследование. У нас по закону нельзя принуждать священнослужителя проводить религиозный обряд (ст. 180 УК)", — написала Маляр на своей странице в Facebook.

Facebook Анны Маляр Комментарий Анны Маляр о деле против священников УПЦ

"А если есть цель прекратить деятельность филиала фсб, то в чем дело — прекращайте", — добавила она.

Ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг решения священника, который отказался отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата. После этого националистические организации провели ряд акций возле храмов УПЦ МП: они вывешивали на заборы детские игрушки и обклеивали церкви листовками антироссийского содержания.

Читайте также: Атака на УПЦ. Если власть не остановится, будет новый Донбасс — Бондаренко