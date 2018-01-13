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    Юрист о деле против УПЦ: не надо тратить время и государственные деньги

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (18)

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    Правоохранители проводят расследование в отношении отдельных представителей Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" после скандал в Запорожье.
    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Facebook Анна Маляр

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Законодательство Украины запрещает принуждать священнослужителя проводить религиозный обряд, заявила юрист-криминолог Анна Маляр, комментируя расследование в отношении священников Украинской православной церкви в Запорожье. 

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    Прокуратура Запорожской области сообщила, что правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

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    "Я не хотела комментировать моральной стороне этого дела, но она вышло в юридическую плоскость, поэтому выскажу свое мнение. Может не будут СБУ и прокуратура тратить время и государственные деньги на это бесперспективное расследование. У нас по закону нельзя принуждать священнослужителя проводить религиозный обряд (ст. 180 УК)", — написала Маляр на своей странице в Facebook.

    Facebook Анны Маляр
    Комментарий Анны Маляр о деле против священников УПЦ

    "А если есть цель прекратить деятельность филиала фсб, то в чем дело — прекращайте", — добавила она.

    Ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг решения священника, который отказался отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата. После этого националистические организации провели ряд акций возле храмов УПЦ МП: они вывешивали на заборы детские игрушки и обклеивали церкви листовками антироссийского содержания. 

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