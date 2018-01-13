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    Общество

    СБУ расследует работу немецких компаний Adidas, Puma и DHL в Крыму

    (обновлено: )5810
    СБУ ведет следствие на основании заявления Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о том, что немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma ведут незаконную деятельность в Крыму.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ. 13 янв — РИА Новости Украина. Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного производства о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на территории полуострова. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Крым.Реалии".

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    "Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями "DHL Express", "Adidas", "Puma" приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия", – говорится в ответе СБУ (см. ниже).

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    В ведомстве уточнили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи со статей 222 УК Украины.

    Крым.Реалии
    Ответ СБУ на запрос о работе немецких компаний в Крыму

    Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) сообщили, что в немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma ведут незаконную деятельность в Крыму. Отмечалось, что компания DHL Express имеет три своих представительства в Симферополе, а Adidas и Puma — шесть и один магазин соответственно. В министерстве заявили, что "иностранные компании, которые ведут свою деятельность в Крыму после аннексии полуострова, нарушают резолюции ООН".

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    Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму вопреки санкциям ЕС, будут отвечать политически и юридически.

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    В DHL Express не отрицают факт ведения своей деятельности в Крыму, заявив, что предлагают на полуострове "ограниченные услуги по экспресс-доставкам".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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