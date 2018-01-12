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    Киевлян на выходных ждут сильные морозы

    (обновлено: )37601
    По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве ожидается резкое похолодание. В частности, с 14 января в столице температура воздуха опустится до 8-10 градусов ниже нуля.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. 

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    В Киеве в воскресенье, 14 января, ожидается резкое похолодание вплоть до 8-10 градусов мороза, сообщает пресс-служба КГГА.

    "По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве ожидается резкое похолодание. В частности, с 14 января в столице температура воздуха опустится до 8-10 градусов ниже нуля", — говорится в сообщении.

    Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тепловики должны обеспечить надлежащую температуру отопления в домах — не ниже +18 градусов.

    Также сообщается, что в субботу утром в столице ожидается гололедица, температура ночью — на уровне 5-7 градусов мороза, днем — минус 2-4 градусов.

    Ранее синоптики сообщали, что в Украину придут сильные морозы с 25 января.

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