Киевлян на выходных ждут сильные морозы

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.

В Киеве в воскресенье, 14 января, ожидается резкое похолодание вплоть до 8-10 градусов мороза, сообщает пресс-служба КГГА.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве ожидается резкое похолодание. В частности, с 14 января в столице температура воздуха опустится до 8-10 градусов ниже нуля", — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тепловики должны обеспечить надлежащую температуру отопления в домах — не ниже +18 градусов.

Также сообщается, что в субботу утром в столице ожидается гололедица, температура ночью — на уровне 5-7 градусов мороза, днем — минус 2-4 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что в Украину придут сильные морозы с 25 января.