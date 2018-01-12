Уволился из полиции харьковский правоохранитель, чью машину подорвали

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.
Как стало известно, Черемухин опубликовал электронную декларации после своего увольнения. Из нее следует, что семья владеет тремя домами, двумя квартирами, несколькими земельными участками, джипом Dodge, а также легкомоторным самолетом.
Кроме того, на счетах Черемухина находятся 95 тысяч гривен наличными.
Напомним, 25 декабря 2017 года неизвестные подорвали в Харькове машину Черемухина. Заряд был заложен под внедорожником Dodge, который принадлежит полицейскому. В результате взрыва никто не пострадал, осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.