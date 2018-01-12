Уволился из полиции харьковский правоохранитель, чью машину подорвали

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.

Харьковский правоохранитель Николай Черемухин уволился с должности начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе, сообщает "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на сайт НАЗК.

Как стало известно, Черемухин опубликовал электронную декларации после своего увольнения. Из нее следует, что семья владеет тремя домами, двумя квартирами, несколькими земельными участками, джипом Dodge, а также легкомоторным самолетом.

Кроме того, на счетах Черемухина находятся 95 тысяч гривен наличными.

Напомним, 25 декабря 2017 года неизвестные подорвали в Харькове машину Черемухина. Заряд был заложен под внедорожником Dodge, который принадлежит полицейскому. В результате взрыва никто не пострадал, осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.