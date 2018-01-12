Синоптики анонсируют сильные морозы в Украине

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Украине с 25 января ожидаются морозы до 14-19 градусов.

Как сообщил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о мерах для предотвращения чрезвычайных ситуаций в зимний период, морозы придут уже с 25 января, позже ожидаются морозы до 25 градусов.

"Начиная с 25 января очень высока вероятность, потому что мы еще будем оценивать, сильного похолодания в Украине с понижением температуры до 14-19 градусов, а 27-28 января — до 20-25 градусов мороза", — сказал он.

По его словам, это пока только прогноз, а за трое-четверо суток до наступления периодов с осложнениями погодных условий Укргидрометцентр более подробно конкретизирует количество осадков, скорость ветра и тому подобное.

Напомним, утром в среду, 10 января, в Николаеве возле старого полуразрушенного дома на остановке "Водопроводная" было обнаружен труп мужчины. Тело нашла женщина, продающая билеты на трамваи и троллейбусы в киоске, которая немедленно вызвала полицию. Мужчина умер от холода.