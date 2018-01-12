В Тернополе возникла паника из-за колядника с автоматом

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Тернополе местные жители ударились в панику, после появления в центре города молодого человека, разугливавшего в камуфляжной форме с автоматом на перевес.

Фото парня стало поводом для споров в социальных сетях. Позднее выяснилось, что виновник переполоха — член патриотической организации "Сокол", участник рождественского вертепа, который принимал участие в колядовании. Егго автомат оказался ненастоящим.

"Парень из вертепа ОО" Сокол ". Автомат деактивирован ММГ (макет)", — сообщил пользователь Facebook Николай Голубев.

Тем не менее, как сообщает "Сайт города Тернополя" несколько жителей уже обратились к руководству местной полиции за разъяснением, законно ли появляться с макетом огнестрельного оружия в публичных местах.

Напомним, в июне 2017 года в Херсоне патрульные полицейские заметили мужчину, который в руках держал автомат. Также у него был изъят пистолет и боеприпасы.