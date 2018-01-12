Во Львове магазин оштрафовали из-за языка на ценниках

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Руководство магазина электротоваров Moyo во Львове заплатит штраф за торговлю без украинских ценников. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил местный общественный активист Святослав Литинский.

В декабре прошлого года активист направил жалобу на магазин в Госпродслужбу, а по результатам проверки, состоявшейся в конце того же месяца было установлено, что ценники на товары были оформлены иностранными языками, отмечает издание 032.ua.

Как отмечается, руководство магазина нарушило действие инструкции "О порядке обозначения розничных цен на товары народного потребления в предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства", которую еще в 1997 году утвердило Министерство экономических связей и торговли Украины.

Директора магазина привлекли к ответственности по статье 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно статье, он должен заплатить штраф в размере от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов, или от 17 до 170 гривен.

Напомним, ранее Нацсовет по ТВ заявил, что закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за переходного периода, хотя показатели звучания украинской песни на радио значительно улучшились.