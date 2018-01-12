Судьи в очередной раз взяли самоотвод по делу экс-мэра Славянска Штепы

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вторая коллегия судей отказалась участвовать в рассмотрении дела экс-мэра Славянска Нели Штепы: все трое избранных автоматизированной системой судей взяли самоотвод, сообщил адвокат Александр Тананакин.

"В суде после перерыва объявлено, что очередная тройка судей — Ольховский, Евтифиев, Гримайло, — выбранная с помощью компьютера в базе данных Ленинского райсуда Харькова, взяла самоотвод. Судьи, по их словам, опасаются предвзятости в рассмотрении дела", — сказал Тананакин в комментарии "Укринформу".

По его словам, дело будет передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, то есть выбора другого райсуда Харькова. "В базе данных Ленинского райсуда не осталось судей, кроме тех, которые уже принимали участие в этом процессе или вышли из него путем самоотвода", — пояснил защитник.

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"После объявления об очередном самоотводе Штепа уехала в Славянск, где она находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Инцидентов не было", — добавил он.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, решение о самоотводе судьи приняли самостоятельно, "без какого-либо воздействия со стороны прокуратуры".

"На сегодня это пятый состав суда, который рассматривает уголовное производство по сути и который заявил о самоотводе, не начав слушания. К сожалению, закон обязывает нас начать рассмотрение в очередной раз", — сказала Дубовик.

По ее словам, в октябре 2017 года прокуратура области начала криминальное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины) по замене меры пресечения обвиняемой Штепе вразрез с требованиями ч.5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержание под стражей для подозреваемых в совершении подобных преступлений.

"Судей, которые рассматривали это производство, на протяжении трех лет увольняли за нарушение присяги судьи, выводили за нарушение уголовно-процессуального производства. Мы понимаем, насколько общество устало от долгосрочного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательства, что может привести к дискредитации судейского корпуса и заблокировать отправление правосудия, не можем", — подчеркнула Дубовик.

Накануне, 11 января, Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу Нели Штепы, так как все трое членов судейской коллегии — Шрамко (председательствующая), Бондаренко и Гринчук — взяли самоотвод.

Напомним, 20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Штепы с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Штепа не попала под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и незаконных вооруженных формирований.