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    Разгул радикализма. Церкви взяты под усиленную охрану

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    Националистический радикализм крепчает (117)

    (обновлено: )29301
    Пресс-служба Нацгвардии сообщает, что в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства возле церковных объектов.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Архивное фото
    C14 news

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция и Нацгвардия Украины перешли на усиленный режим работы около церквей, чтобы не допустить совершения актов вандализма, поджогов и других противоправных действий, сообщила в четверг пресс-служба Нацгвардии.

    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
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    В понедельник около 30 человек в балаклавах из радикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Кроме того, СМИ сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья. Также Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы радикалов, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

    "В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства возле церковных объектов", — говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

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    Как отмечается, дежурства усилены, чтобы не допустить актов вандализма, поджогов и других противоправных действий.

    В настоящее время в Украине действуют несколько церквей православного обряда — УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

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