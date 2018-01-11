Дело Ставицкого. ГПУ завершила досудебное расследование

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, говорится на сайте ведомства.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Для ознакомления с материалами досудебного расследования Ставицкому или его адвокатам нужно прибыть в Генпрокуратуру 18 января в 11:30, сказано в сообщении.

Генпрокуратура с 6 марта 2014 года расследует в отношении Ставицкого, который в 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль, уголовное дело по подозрению в завладении государственным имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц. В апреле 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что интерпол согласился объявить Ставицкого в международный розыск. Однако в мае того же года интерпол приостановил розыск экс-чиновника.