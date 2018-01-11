В Запорожской области родился мальчик-гигант весом более 7 килограммов

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Запорожской области в селе Запорожец в семье Алексея и Натальи Дядько родился ребенок-гигант весом более 7 килограммов.

Роды проходили в Запорожском перинатальном центре, после выписки и возвращения роженицы с младенцем домой о большом весе мальчика стало известно и местным СМИ.

Точный вес мальчика, которого уже назвали Николаем, при рождении составлял 7 килограммов 90 грамм.

Он стал уже восьмым ребенком в семье Дядько. До этого у Алексея и Натальи родились семеро дочерей.

Супруги телеканалу "Алекс" рассказали, что при рождении их старшие дети каждый раз были все большего и большего веса.

Девятого ребенка она уже не планируют.

Фото ТК "Алекс" В Запорожской области родился ребенок весом более 7 килограммов

Ранее сообщалось, что женщина в американском штате Теннесси родила девочку, зачатую в пробирке рекордные 24 года назад.