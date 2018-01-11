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    Общество

    В Запорожской области родился мальчик-гигант весом более 7 килограммов

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    В семье Алексея и Натальи Дядько до рождения сына-великана уже было семеро дочерей. Супруги говорят, что каждый раз новорожденный ребенок был тяжелее предыдущего.
    В Запорожской области родился ребенок весом более 7 килограммов
    Фото ТК "Алекс"

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Запорожской области в селе Запорожец в семье Алексея и Натальи Дядько родился ребенок-гигант весом более 7 килограммов. 

    В Индии родился ребенок с двумя головами. Видео
    Universal M Online/Youtube
    В Индии родился ребенок с двумя головами

    Роды проходили в Запорожском перинатальном центре, после выписки и возвращения роженицы с младенцем домой о большом весе мальчика стало известно и местным СМИ.

    Точный вес мальчика, которого уже назвали Николаем, при рождении составлял 7 килограммов 90 грамм.

    Он стал уже восьмым ребенком в семье Дядько. До этого у Алексея и Натальи родились семеро дочерей.

    Супруги телеканалу "Алекс" рассказали, что при рождении их старшие дети каждый раз были все большего и большего веса.

    Девятого ребенка она уже не планируют. 

    Фото ТК "Алекс"
    В Запорожской области родился ребенок весом более 7 килограммов

    Ранее сообщалось, что женщина в американском штате Теннесси родила девочку, зачатую в пробирке рекордные 24 года назад.

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