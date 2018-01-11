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    Общество

    В Одессе умер известный игрок "Что? Где? Когда?"

    (обновлено: )79003
    Президент интеллектуального клуба "Эрудит", член правления международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Леонид Черненко скончался после продолжительной болезни.
    Умерший игрок Что? Где? Когда? Леонид Черненко
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    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Одессе после продолжительной болезни скончался президент интеллектуального клуба "Эрудит", член правления международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Леонид Черненко.

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    На момент смерти Черненко было 47 лет, сообщают "Факты".

    В составе одесской команды Леонид был многократным победителем телевизионного "Брейн-ринга", чемпионом Украины по игре "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг", обладателем Кубка Украины и Суперкубка Лиги украинских клубов.

    В 2005 году Леонид Черненко стал "Человеком года" Международной ассоциации клубов.

    Напомним, что ранее известный одесский знаток, публицист, журналист и игрок "Что? Где? Когда?" Анатолий Вассерман получил гражданство России.

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