Украинцев некому защитить от некачественного топлива на АЗС - эксперт

КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Продажа автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-4 отныне запрещена в Украине. Соответствующая норма прописана в утвержденном Кабмином Техническом регламенте.

Евросоюз перешел на более высокий стандарт Евро-5 еще в 2009 году. Он предусматривает меньшее содержание серы в топливе, соответственно, и меньшее загрязнение окружающей среды. На Евро-5 Украина должна была перейти еще в 2011 году, но тогда заправщики и нефтеперерабатывающие предприятия были технически не готовы и получили переходный период.

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Кто в Украине контролирует качество топлива на АЗС, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

"К сожалению, здесь у меня новостей хороших нет. Государство, которое должно было нас защищать и обезопасить от потребления некачественных товаров, ничего в этом направлении не делает. Уже лет шесть, наверное, если не больше, как был отменен Госпотребстандарт, эти функции были переданы Департаменту технического регулирования Минэкономики, но там некому этим заниматься, нет специалистов. То есть на сегодня лучший контролер — это совесть оператора рынка. А контроля со стороны государства за качеством топлива нет никакого", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожало дизельное топливо.