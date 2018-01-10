Незадолго до смерти Шон Карр планировал купить дом в Ужгороде - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Рок-музыкант и байкер Шон Карр, прославившийся женитьбой на дочери Юлии Тимошенко, незадолго до своей смерти планировал приобрести недвижимость в Ужгороде.

Шон Карр более десяти лет был членом байкерского клуба "Подонки", который создан в Закарпатье. Его друзья по увлечению рассказали, что Карр планировал если не перебраться в Ужгород, то хотя часто здесь бывать.

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Шон регулярно посещал всевозможные фестивали, на которые съезжались байкеры. Особенно британец любил ужгородские блины, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, что Шон Карр умер 8 января в Праге, где он был госпитализирован. По предварительной информации, у байкера были проблемы с печенью и он скончался от внутренних кровотечений.