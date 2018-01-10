наверх
10.01.201814:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.200.00
  • EUR33.650.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Незадолго до смерти Шон Карр планировал купить дом в Ужгороде - СМИ

    (обновлено: )202
    Друзья Шона Карра по байкерскому клубу "Подонки" рассказали, что рокер любил бывать в Закарпатье и намеревался приобрести там жилье, чтобы почаще посещать Ужгород.
    Шон Карр
    @klo.oil

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Рок-музыкант и байкер Шон Карр, прославившийся женитьбой на дочери Юлии Тимошенко, незадолго до своей смерти планировал приобрести недвижимость в Ужгороде.

    Шон Карр более десяти лет был членом байкерского клуба "Подонки", который создан в Закарпатье. Его друзья по увлечению рассказали, что Карр планировал если не перебраться в Ужгород, то хотя часто здесь бывать.

    Читайте также: От сапожника до зятя Тимошенко. Что известно о Шоне Карре

    Шон регулярно посещал всевозможные фестивали, на которые съезжались байкеры. Особенно британец любил ужгородские блины, говорится в сюжете ТСН.

    Напомним, что Шон Карр умер 8 января в Праге, где он был госпитализирован. По предварительной информации, у байкера были проблемы с печенью и он скончался от внутренних кровотечений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших