ФСБ РФ сообщило о задержании украинца, пытавшегося попасть в Крым

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым по поддельному паспорту, сообщает крымское погрануправление ФСБ России.

Инцидент произошел в пункте пропуска Армянск.

"При прохождении пограничного контроля задержан иностранный гражданин 1983 г.р., который, несмотря на действующий запрет, предпринял попытку проникнуть на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации погрануправления, иностранец предъявил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ имеет признаки подделки.

Впоследствии мужчина признался, что паспорт выдан на чужие установочные данные, а он сам является гражданином Украины 1986 года рождения, говорится в сообщении. По данным пограничников, фальшивый документ мужчина приобрел в Херсонской области за 100 долларов, так как под своим именем въезд в РФ до 2020 года ему запрещен по причине нарушения миграционного законодательства; житель Украины уже неоднократно предпринимал попытки проникновения на территорию России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник администрации Крыма был задержан в Киеве 5 января.