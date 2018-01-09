В Херсоне подняли плату за проезд в лифтах

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Херсоне общество с ограниченной ответственностью "Херсонлифт" повысило тариф за проезд в лифте с 0,39 гривен до 0,5 гривен.

Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на представителя Херсонского городского совета.

В городе установлена плата за пользование лифтом во всех многоэтажных домах, где такая услуга предусмотрена.

Жители пользуются лифтовыми картами.

По словам директора "Херсонлифта" Сергея Заболотнего, нынешняя стоимость поездки (0,5 гривен) была актуальна на 2014 год.

Напомним, в Бородянке Киевской области в 12 многоэтажных домах установили плату за проезд в лифте и ввели проездные. Жители Бородянки должны платить по 100 грн за 50 поездок в лифте своего дома.