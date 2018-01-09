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    Общество

    Обнародована причина смерти первого зятя Тимошенко

    (обновлено: )61902
    Как сообщил близкий друг бывшего зятя экс-премьера Украины, у Шона Карра длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутренних кровотечений.
    Шон Карр и Евгения Тимошенко
    УНИАН

    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа
    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Рок-музыкант и бывший зять экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Шон Карр скончался от внутреннего кровотечения и его кремируют в Праге, сообщил его близкий друг Раймонд Девис МакРобби.

    "У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутренних кровотечений. Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", — приводит слова МакРобби издание "Вести".

    Ранее сообщалось, что 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012-м.

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