Обнародована причина смерти первого зятя Тимошенко

mukachevo.net Смертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа Рок-музыкант и бывший зять экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Шон Карр скончался от внутреннего кровотечения и его кремируют в Праге, сообщил его близкий друг Раймонд Девис МакРобби.

"У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутренних кровотечений. Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", — приводит слова МакРобби издание "Вести".

Ранее сообщалось, что 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012-м.