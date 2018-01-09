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    Общество

    Постный борщ по итогам 2017 года подорожал почти на 40% - эксперт

    (обновлено: )9120
    Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что за 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%, а лидер роста - мясо.
    Борщ. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Овощи из борщевого набора по итогам 2017 года подорожали на 37%, сало за прошлый год — на 67%, сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Топ лидеров подорожания среди продуктов
    РИА Новости Украина
    Какие продукты подорожали сильнее всего. Печальный Топ лидеров

    "За 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%. Лидер роста стоимости весь год — мясо на решающей дистанции в декабре уступило место овощам. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook во вторник.

    По его словам, абсолютным лидером роста среди продуктов стала свекла, которая прибавила за прошлый год 73%.

    "Лидер по мясной корзине — сало стало дороже за год на 67%", — сообщил Дорошенко.

    Он добавил, что подорожание овощей долго откладывалось из-за низкой покупательной способности, но и как и в 2016 году, старт начался в декабре. "Чем длиннее был период стабильных цен осенью, тем стремительнее будет подорожание зимой и весной", — добавил глава ассоциации.

    Ранее сообщалось, что привычное новогоднее меню украинцев обошлось существенно дороже в сравнении с прошлым годом. В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.

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