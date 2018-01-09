Постный борщ по итогам 2017 года подорожал почти на 40% - эксперт

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Овощи из борщевого набора по итогам 2017 года подорожали на 37%, сало за прошлый год — на 67%, сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"За 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%. Лидер роста стоимости весь год — мясо на решающей дистанции в декабре уступило место овощам. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, абсолютным лидером роста среди продуктов стала свекла, которая прибавила за прошлый год 73%.

"Лидер по мясной корзине — сало стало дороже за год на 67%", — сообщил Дорошенко.

Он добавил, что подорожание овощей долго откладывалось из-за низкой покупательной способности, но и как и в 2016 году, старт начался в декабре. "Чем длиннее был период стабильных цен осенью, тем стремительнее будет подорожание зимой и весной", — добавил глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что привычное новогоднее меню украинцев обошлось существенно дороже в сравнении с прошлым годом. В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.