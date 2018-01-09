Украинцы стали массово уезжать в Израиль

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Показатель прироста численности новых граждан из Украины в Израиле в 2017 году вырос практически на 20% в сравнении с 2016 годом, говорится в итоговом отчете по числу новых репатриантов и вернувшихся израильтян, прибывших в Израиль в минувшем году, опубликованном отделом Министерства интеграции, передает "9 канал".

Всего, как отмечается, в прошлом году в Израиль прибыл 7 161 украинец.

В 2017 году в Израиль прибыло 34 200 человек: 28 600 новых репатриантов и 5 600 вернувшихся израильтян. Показатель прироста численности новых граждан в 2017 году в общем вырос на 5% в сравнении с 2016 годом.

Больше всего людей – 7 188 человек – приехало из России (в 2016 году — 7 192). На втором месте по числу иммигрантов – Украина (7 161, в прошлом году – 5 994). Из Франции приехало 3 389 человек (в прошлом году – 4 802), из США — 2 929 человек (в прошлом году – 3 150).

Согласно отчету, 5 тыс. репатриантов являются специалистами в сфере торговли и услуг, 1 953 – специалисты в области общественных наук, 1 293 – педагоги, 1 279 – бухгалтеры и юристы. 1 291 репатриант не имеет специальности, а 1 682 человека – трудового опыта.

Напомним, подавляющее большинство трудовых мигрантов в Литве – украинцы. В 2017 году трудовые визы были выданы 34 500 иностранцам, из них примерно 20 000 — граждане Украины.