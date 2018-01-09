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    Общество

    Появились подробности смерти первого зятя Тимошенко

    (обновлено: )2796
    Информацию о смерти бывшего зятя экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтвердили на странице музыкальной группы Death Valley Screamers, в которой играл Шон Карр.
    Шон Карр
    Александр Сирота, facebook

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Одноклубник экс-зятя Юлии Тимошенко Шона Карра по байкерскому движению "Падонки" Александр Сирота подтвердил информацию о смерти рок-музыканта, сообщает "Страна".

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    По словам Сироты, Карр скончался в Чехии.

    "Он умер естественной смертью. Утром ему стало плохо и его забрала скорая помощь. А причину смерти назовет судмедэксперт", — сказал он.

    Где именно будет похоронен экс-зять Тимошенко, одноклубник Карра не знает. На вопрос поедет ли он на похороны, Сирота ответил: "Все будет зависеть от того, где его будут хоронить".

    Также информацию о смерти Карра подтвердили на странице музыкальной группы Death Valley Screamers в социальной сети Facebook.

    "Мистер Шон Карр скончался во сне в 10 утра, 8, 2018 в Праге. Его дочь Чарли была с ним. В одну из наших спокойных ночей после репетиции он рассказывал о своей любви к своей дочери Чарли и сыну Джакс, и хотел, чтобы группа (Death Valley Screamers — ред.) играла и дальше", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012-м.

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