Появились подробности смерти первого зятя Тимошенко

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Одноклубник экс-зятя Юлии Тимошенко Шона Карра по байкерскому движению "Падонки" Александр Сирота подтвердил информацию о смерти рок-музыканта, сообщает "Страна".

По словам Сироты, Карр скончался в Чехии.

"Он умер естественной смертью. Утром ему стало плохо и его забрала скорая помощь. А причину смерти назовет судмедэксперт", — сказал он.

Где именно будет похоронен экс-зять Тимошенко, одноклубник Карра не знает. На вопрос поедет ли он на похороны, Сирота ответил: "Все будет зависеть от того, где его будут хоронить".

Также информацию о смерти Карра подтвердили на странице музыкальной группы Death Valley Screamers в социальной сети Facebook.

"Мистер Шон Карр скончался во сне в 10 утра, 8, 2018 в Праге. Его дочь Чарли была с ним. В одну из наших спокойных ночей после репетиции он рассказывал о своей любви к своей дочери Чарли и сыну Джакс, и хотел, чтобы группа (Death Valley Screamers — ред.) играла и дальше", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012-м.