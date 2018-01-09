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    Общество

    В Черкассах вместо членов горисполкома рассадили манекенов

    (обновлено: )18210
    Исполнительный комитет Черкасского городского совета вновь не смог собраться на заседание из-за отсутствия кворума: вместо восьми человек на заседание пришли семеро.
    В Черкасском горисполкоме рассадили манекенов
    Фото Vikka

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Утром 9 января в зале заседаний Черкасского горсовета на местах членов исполнительного комитета посадили манекенов.

    Во вторник Черкасский горисполком не смог собраться на заседание из-за отсутствия кворума: вместо минимальных восьми человек на заседание пришли семеро, передает vikka.ua.

    "Мы принесли эти элементы декора, чтобы показать, что некоторые члены исполкома работают не более, чем пластиковые куклы", — говорит активистка "Национального корпуса" Яна Бондаренко.

    Фото Vikka
    В Черкасском горисполкоме рассадили манекены

    Бывший член Черкасского горисполкома Дмитрий Кухарчук также прокомментировал акцию: "наконец все собрались".

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    Напомним, в октябре 2017 года в черкасском горсовете и на объектах незавершенного строительства прошли обыски в связи с уголовным делом о растрате бюджетных средств.

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