В Чернигове повредили табличку о Переяславских соглашениях

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Вандалы повредили памятные таблички, установленные на Спасо-Преображенском соборе в Чернигове, сообщила народный депутат Анна Романова ("Самопомич").

"Древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000 лет. Так если уже надругались над исторической табличкой о Переяславских соглашениях, то призываю полицию следить за памятником Богдану Хмельницкому, который эти соглашения подписал", – написала она на своей странице в Facebook.

Анна Романова/Facebook, 8 января 2018

Спасо-Преображенский собор принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.