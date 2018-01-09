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    Общество

    В Чернигове повредили табличку о Переяславских соглашениях

    (обновлено: )5102
    Неизвестные повредили памятные таблички, установленные на Спасо-Преображенском соборе в Чернигове. Он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
    Неизвестные повредили памятные таблички, установленные на Спасо-Преображенском соборе в Чернигове
    facebook.com/anna.romanova

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Вандалы повредили памятные таблички, установленные на Спасо-Преображенском соборе в Чернигове, сообщила народный депутат Анна Романова ("Самопомич").

    "Древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000 лет. Так если уже надругались над исторической табличкой о Переяславских соглашениях, то призываю полицию следить за памятником Богдану Хмельницкому, который эти соглашения подписал", – написала она на своей странице в Facebook.

    Анна Романова/Facebook, 8 января 2018

    Спасо-Преображенский собор принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

    Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

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