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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на вторник

    (обновлено: )168
    По информации Украинского гидрометцентра, 9 января температура ночью 3-8 ° мороза, на побережье морей до 2 ° тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
    Снегопад в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 января, в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

    Без осадков, лишь на Прикарпатье, в Карпатах и на юге Украины ночью небольшой мокрый снег.

    Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 3-8 ° мороза, на побережье морей до 2 ° тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; на Закарпатье ночью около 0 °, днем 5-10 ° тепла.

    В Киеве без осадков. Температура ночью —4..- 6 °, днем 0.. + 2 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 9 января

    Ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.

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