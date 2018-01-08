Синоптики сделали прогноз на вторник

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 января, в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

Без осадков, лишь на Прикарпатье, в Карпатах и на юге Украины ночью небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 3-8 ° мороза, на побережье морей до 2 ° тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; на Закарпатье ночью около 0 °, днем 5-10 ° тепла.

В Киеве без осадков. Температура ночью —4..- 6 °, днем 0.. + 2 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 9 января

Ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.