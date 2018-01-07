Украинцы массово едут на заработки в Литву

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Подавляющее большинство трудовых мигрантов в Литве – украинцы. В 2017 году трудовые визы были выданы 34 500 иностранцам, из них примерно 20 000 — граждане Украины, сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции.

В 2016 году в Литву на работу прибыли 18 000 человек, из них примерно 10 000 — украинцы.

По словам экспертов, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Аналитики говорят, что трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции граждан Литвы и нехватки квалифицированных специалистов. Критики при этом уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.

Чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков.

Бизнесмены утверждают, что больше всего забот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство. В департаменте миграции говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.