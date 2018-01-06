Силовики передали ДНР и ЛНР возможные останки ополченцев - штаб АТО

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Штаба АТО сообщил, что ВСУ передали для захоронения на неподконтрольную территорию Донбасса останки тел, которые могут принадлежать ополченцам.

"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта вооруженных сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По информации силовиков, были установлены личности погибших, после проведения необходимые следственных действий и ДНК-экспертиз были найдены их родственники, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.