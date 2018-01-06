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    Общество

    "Ирония судьбы". Нацсовет готовит "разбор полетов" за новогодние эфиры

    (обновлено: )61309
    Как заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, в ходе новогоднего эфира один телеведущий в пьяном состоянии высказывал свои мысли.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В новогоднюю ночь на украинских телеканалах было обнаружено множество нарушений требований закона о языковых квотах на телевидении.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
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    Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

    "Было разжигание вражды через сексизм. Также один телеведущий, который в пьяном состоянии высказывал свои мысли", — рассказывает Артеменко.

    По его словам, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит целый кейс "разбора полетов" на ближайшее заседание.

    "Мы будем смотреть и выносить предупреждения по поводу того, что произошло в новогоднюю ночь", — отметил глава Нацсовета.

    Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания начал мониторинг канала "1+1" из-за новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартал 95" со сценкой "Буратино". 

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