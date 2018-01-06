"Ирония судьбы". Нацсовет готовит "разбор полетов" за новогодние эфиры

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В новогоднюю ночь на украинских телеканалах было обнаружено множество нарушений требований закона о языковых квотах на телевидении.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"Было разжигание вражды через сексизм. Также один телеведущий, который в пьяном состоянии высказывал свои мысли", — рассказывает Артеменко.

По его словам, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит целый кейс "разбора полетов" на ближайшее заседание.

"Мы будем смотреть и выносить предупреждения по поводу того, что произошло в новогоднюю ночь", — отметил глава Нацсовета.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания начал мониторинг канала "1+1" из-за новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартал 95" со сценкой "Буратино".