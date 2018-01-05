Жестокое убийство сотрудницы Одесского СИЗО: дело передано в суд

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора направлен в Малиновский районный суд Одессы, сообщает в пятницу областной прокуратуры.

Подозреваемому инкриминируют п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее привлекавшимся за умышленное убийство).

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В августе 2017 года на территории Одесского СИЗО сотрудники учреждения обнаружили тело женщины. В ходе следственных действий правоохранители разоблачили 39-летнего заключенного. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное лишение жизни и разбойное нападение. Рецидивист жестоко убил и расчленил тело сотрудницы изолятора.