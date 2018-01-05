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    Общество

    Розенко сообщил, почему правительство подняло пенсии украинцам

    Тема:

    Пенсионная реформа: суть и скрытое (151)

    (обновлено: )61703
    По словам вице-премьера Украины Павла Розенко, правительство не планировало повышение пенсий, и пошло на этот шаг, когда появилась возможность.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышение минимальной заработной платы способствовало процессу осовременивания пенсий в Украине.

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    Украинское фото
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    "Именно повышение минимальной заработной платы, реформа системы оплаты труда, дало возможность концентрировать дополнительный ресурс в Пенсионном фонде Украины на октябрь (2017 года — Ред). Это было около 25 млрд гривен. Мы сразу трансформировали их на увеличение пенсий. Следовательно, не было бы повышения минимальной заработной платы год назад — не было бы повышения пенсий", — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

    По его словам, правительство не планировало повышение пенсий, а пошло на этот шаг, когда появилась возможность.  

    "Этапа повышения или осовременивания пенсий, который произошел с 1 января 2017 года в проекте и в законе о государственном бюджете не было. Это внеплановое решение власти. Когда мы увидели реальный дополнительный ресурс в Пенсионном фонде Украины, мы сразу приняли решение через принятие пенсионной реформы пустить этот ресурс на осовременивание пенсий. Не было бы ресурса — не было бы никакого осовременивания", — заключил вице-премьер-министр.

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    Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что в 2019 году в рамках первой индексации пенсии планируется увеличить на 20%.

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