Розенко сообщил, почему правительство подняло пенсии украинцам

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышение минимальной заработной платы способствовало процессу осовременивания пенсий в Украине.

"Именно повышение минимальной заработной платы, реформа системы оплаты труда, дало возможность концентрировать дополнительный ресурс в Пенсионном фонде Украины на октябрь (2017 года — Ред). Это было около 25 млрд гривен. Мы сразу трансформировали их на увеличение пенсий. Следовательно, не было бы повышения минимальной заработной платы год назад — не было бы повышения пенсий", — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, правительство не планировало повышение пенсий, а пошло на этот шаг, когда появилась возможность.

"Этапа повышения или осовременивания пенсий, который произошел с 1 января 2017 года в проекте и в законе о государственном бюджете не было. Это внеплановое решение власти. Когда мы увидели реальный дополнительный ресурс в Пенсионном фонде Украины, мы сразу приняли решение через принятие пенсионной реформы пустить этот ресурс на осовременивание пенсий. Не было бы ресурса — не было бы никакого осовременивания", — заключил вице-премьер-министр.

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Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что в 2019 году в рамках первой индексации пенсии планируется увеличить на 20%.