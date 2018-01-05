В НБУ предупредили об активизации мошенников с картами в праздники

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Накануне рождественских выходных Национальный банк Украины предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карточек мошенникам.

"Работники банков, а тем более Национального банка, никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное. Ни служба безопасности Национального банка Украины, ни руководство Национального банка Украины не нуждаются и полномочий запрашивать украинский о подобную информацию", — сообщает НБУ.

НБУ, facebook Предупреждения НБУ

Ранее сообщалось, что в Киеве задержаны два злоумышленника, которые незаконно вмешивались в государственный реестр, снимали наложенные аресты на квартиры и перепродавали их.