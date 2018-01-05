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    Общество

    В НБУ предупредили об активизации мошенников с картами в праздники

    (обновлено: )97
    В НБУ отметили, что работники банков и регулятора не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт.
    Банковские карты. Архивное фото
    flickr.com/orphanjones

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Накануне рождественских выходных Национальный банк Украины предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карточек мошенникам.

    "Работники банков, а тем более Национального банка, никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное. Ни служба безопасности Национального банка Украины, ни руководство Национального банка Украины не нуждаются и полномочий запрашивать украинский о подобную информацию", — сообщает НБУ.

    НБУ, facebook
    Предупреждения НБУ

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержаны два злоумышленника, которые незаконно вмешивались в государственный реестр, снимали наложенные аресты на квартиры и перепродавали их.

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