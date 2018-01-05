"Голые" акции не помогли. Имущество шоумена Мухарского арестовали

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая сообщила, что имущество шоумена Антина Мухарского арестовано из-за почти 400 тысяч гривен долга по алиментам.

"На четверых детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тис гривен за весь этот период времени, и было арестовано его имущество", — сообщила она в интервью 5 каналу.

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По ее словам, часть имущества шоумена продана, в частности автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.

Бернацкая об Антине Мухарском (на видео с 18:40):

В декабре Мухарский устроил ряд "голых" акций протеста в Киеве из-за принятия Верховной Радой закона об ужесточении ответственности за неуплату алиментов.