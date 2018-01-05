наверх
05.01.201819:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Голые" акции не помогли. Имущество шоумена Мухарского арестовали

    (обновлено: )28640
    По словам первого заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой, долг Антина Мухарского по алиментам достиг почти 400 тысяч гривен, после чего его имущество было арестовано.
    Антин Мухарский. Архивное фото
    facebook.com/AntinMykharskyi

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая сообщила, что имущество шоумена Антина Мухарского арестовано из-за почти 400 тысяч гривен долга по алиментам.

    Голый протест Антина Мухарского. Видео
    Facebook Антін Мухарський
    Шоумен Мухарский полностью разделся перед судом из-за алиментов

    "На четверых детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тис гривен за весь этот период времени, и было арестовано его имущество", — сообщила она в интервью 5 каналу.

    Смотрите также: Шоумен Мухарский вышел голым на Майдан Незалежности

    По ее словам, часть имущества шоумена продана, в частности автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.

    Бернацкая об Антине Мухарском (на видео с 18:40):

    В декабре Мухарский устроил ряд "голых" акций протеста в Киеве из-за принятия Верховной Радой закона об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Андрей Блинов
    Украина 2018: новые испытания
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?