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    Общество

    В Закарпатье в детской больнице вместо окон ремонтники ставят двери

    (обновлено: )15920
    Жители Мукачево с юмором обсуждают решение ремонтников и администрации детской больницы установить на высоте четвертого этажа дверь вместо окна.
    В больнице Мукачево вставили дверь вместо окна на 4 этаже
    Фото "Голос Карпат"

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) на четвертом этаже детской областной больницу ремонтники заменили окно на дверь.

    Местные жители с юмором комментируют решение строителей: "Закончились окна? Не беда, есть двери!" — шутит пользователь Facebook Юрий Кравчук, который и опубликовал фото.

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    В комментариях также пишут, что возможно, в будущем дверь станет аварийным выходом и к ней подведут наружную лестницу для эвакуации.

    Напомним, летом 2017 года под специализированный детский медицинский центр, который находится во Львове на ул. Днестровская, подкинули 5 тонн отходов.

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