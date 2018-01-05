В Закарпатье в детской больнице вместо окон ремонтники ставят двери

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) на четвертом этаже детской областной больницу ремонтники заменили окно на дверь.

Местные жители с юмором комментируют решение строителей: "Закончились окна? Не беда, есть двери!" — шутит пользователь Facebook Юрий Кравчук, который и опубликовал фото.

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В комментариях также пишут, что возможно, в будущем дверь станет аварийным выходом и к ней подведут наружную лестницу для эвакуации.

Напомним, летом 2017 года под специализированный детский медицинский центр, который находится во Львове на ул. Днестровская, подкинули 5 тонн отходов.