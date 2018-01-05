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    Общество

    В Польше резко выросло количество браков поляков с украинками

    (обновлено: )15220
    Польские социологи отмечают, что "чаще всего жена родом из бедных стран, а мужчина - из более богатых". За последние годы количество польско-украинских семей удвоилось.
    Брак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Польше резко выросло количество браков поляков с украинками, сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные статистического бюро в Люблине.

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    karpatskijobjektiv.com
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    Официальная статистика говорит, что в течение последних нескольких лет количество смешанных польско-украинских семей удвоилось.

    "Обратите внимание, что чаще всего — и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения — жена родом из бедных стран, а человек — из более богатых. Зато тенденция, когда мужчины-поляки женятся немками или итальянками — это маргинес", — такой комментарий радио дал социолог профессор Влодзимеж Пйонтковський.

    В 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 браки, в 2017-м с украинками — 782 брака.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что почти 300 тысяч украинцев получили в Польше разрешение на работу, а больше 2 миллионов — польские визы, потратив несколько миллиардов евро.

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