КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Польше резко выросло количество браков поляков с украинками, сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные статистического бюро в Люблине.

Официальная статистика говорит, что в течение последних нескольких лет количество смешанных польско-украинских семей удвоилось.

"Обратите внимание, что чаще всего — и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения — жена родом из бедных стран, а человек — из более богатых. Зато тенденция, когда мужчины-поляки женятся немками или итальянками — это маргинес", — такой комментарий радио дал социолог профессор Влодзимеж Пйонтковський.

В 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 браки, в 2017-м с украинками — 782 брака.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что почти 300 тысяч украинцев получили в Польше разрешение на работу, а больше 2 миллионов — польские визы, потратив несколько миллиардов евро.