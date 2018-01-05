Эпидемии гепатита А в Николаеве нет - ОГА

КИЕВ, 5 янв — РАИ Новости Украина. В Николаеве нет эпидемии гепатита А, заявили местные чиновники на брифинге в Николаевской областной госадминистрации.

Накануне сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту массового заражения гепатитом А в Николаеве.

"Специалисты, которые приняли участие в брифинге, подчеркивают, что повода для беспокойства нет, сегодня речь не идет об эпидемии, ведь показатели заболеваемости в Николаевской области находятся на уровне ниже среднего показателя по Украине", — говорится в сообщении пресс-службы ОГА.

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Начальник управления здравоохранения ОГА Павел Георгиев сообщил, что по состоянию на 4 января в областной инфекционной больнице находятся 33 пациента. Из них подтвержден диагноз у 16 ​​человек. Еще шестеро детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у одного ребенка.

"Все необходимые лекарства для эффективного и качественного оказания специализированной медицинской помощи в наличии. Также проведено перераспределение лекарственных средств между учреждениями здравоохранения для обеспечения лечения пациентов", — отметили участники брифинга.

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Напомним, в среду, 3 января, начали поступать сообщения, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз.