Генпрокуратура и САП не заключали договоров с ФБР - официально

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не заключали никаких договоров о сотрудничестве с Федеральной службой (ФБР) США. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца.

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"Получили ответ, что ГПУ и САП не заключали договоров о сотрудничестве с ФБР, ждем теперь ответ из НАБУ", — прокомментировал Кравец ответ на запрос на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "очень важно узнать на основании чего они допускают к материалам уголовных производств агентов иностранных спецслужб и на кого работает НАБУ, а также, что именно #Шмитьковцы (детектив НАБУ Шмитько — Ред.) передают этим агентам и кто ими руководит на самом деле".

Facebook Ростислава Кравца Ответ на запрос по поводу сотрудничества ГПУ и САП с ФБР

Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР заявило, что его сотрудники работают с Национальным антикоррупционным агентством Украины (НАБУ) в рамках определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанном в июне 2016 года. В заявлении отмечалось, что сотрудники ФБР работают с НАБУ на временной, ротационной основе с целью поддержания отношений между сторонами и не являются оперативным агентами.

ФБР начало фигурировать в конфликте ГПУ и НАБУ после скандала с задержанием детектива Нацбюро. В конце ноября 2017 года Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю главы ведомства Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

Позже, комментируя новые обстоятельства противостояния ведомств, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудничество НАБУ и ФБР было незаконным. Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украине, куда он был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.