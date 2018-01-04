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    Общество

    Генпрокуратура и САП не заключали договоров с ФБР - официально

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    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (164)

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    Юрист Ростислав Кравец получил ответ на официальный запрос, в котором сообщается, что Генеральная прокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не заключали договоров о сотрудничестве с ФБР США.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не заключали никаких договоров о сотрудничестве с Федеральной службой (ФБР) США. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца. 

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    "Получили ответ, что ГПУ и САП не заключали договоров о сотрудничестве с ФБР, ждем теперь ответ из НАБУ", — прокомментировал Кравец ответ на запрос на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что "очень важно узнать на основании чего они допускают к материалам уголовных производств агентов иностранных спецслужб и на кого работает НАБУ, а также, что именно #Шмитьковцы (детектив НАБУ Шмитько — Ред.) передают этим агентам и кто ими руководит на самом деле".

    Facebook Ростислава Кравца
    Ответ на запрос по поводу сотрудничества ГПУ и САП с ФБР

    Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР заявило, что его сотрудники работают с Национальным антикоррупционным агентством Украины (НАБУ) в рамках определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанном в июне 2016 года. В заявлении отмечалось, что сотрудники ФБР работают с НАБУ на временной, ротационной основе с целью поддержания отношений между сторонами и не являются оперативным агентами.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    ФБР начало фигурировать в конфликте ГПУ и НАБУ после скандала с задержанием детектива Нацбюро. В конце ноября 2017 года Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю главы ведомства Дине Пимаховой.

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    В ответ НАБУ заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

    Позже, комментируя новые обстоятельства противостояния ведомств, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудничество НАБУ и ФБР было незаконным. Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украине, куда он был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

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