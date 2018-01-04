Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Большая циклоническая система и дальше будет царить в большинстве стран Европы, затронет и Украину.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Отголоски циклона услышат западные области Украины, ведь именно там 5 января возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Поэтому особое внимание и осторожность в Карпатах! Сильный ветер и теплая погода провоцируют лавины. Завтра в большинстве областей снова будет сыро и тепло — дожди или туман, в Карпатах и ​​на востоке с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня ожидается + 2 + 5 градусов, на юге + 6 + 9, на востоке и северо-востоке 0 + 4 градуса. Небольшие морозы ближайшей ночью на Западе и северо-востоке и востоке", — пишет Диденко.

6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января придет похолодание.

Наталка Діденко, facebook Циклон в Европе

Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.