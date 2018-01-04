Журналисты возвели под Львовской ОГА баррикаду из сотен тысяч газет

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Журналисты украиноязычной газеты "Экспресс" организовали в четверг под стенами Львовской облгосадминистрации масштабную акцию протеста "Красная карточка для Гройсмана", сообщает Zaxid.net.
Целью акции является желание привлечь внимание к отказу "Укрпочты" распространять газету подписчикам.
Как отмечается, в знак протеста под стены облгосадминистрации выложили сотни тысяч экземпляров газет. К протестующим вышел львовский губернатор Олег Синютка, который заявил, что поддерживает требования журналистов и обратился с соответствующим письмом к руководству "Укрпочты".
Журналисты обещают продолжать акцию протеста до окончательного снятия "блокады" распространение газеты со стороны "Укрпочты".
Ранее сообщалось, что на Закарпатье после массового протеста начался ремонт дорог.