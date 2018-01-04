Журналисты возвели под Львовской ОГА баррикаду из сотен тысяч газет

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Журналисты украиноязычной газеты "Экспресс" организовали в четверг под стенами Львовской облгосадминистрации масштабную акцию протеста "Красная карточка для Гройсмана", сообщает Zaxid.net.

Целью акции является желание привлечь внимание к отказу "Укрпочты" распространять газету подписчикам.

"Экспресс" Журналисты возвели под Львовской ОГА баррикаду из газет

Как отмечается, в знак протеста под стены облгосадминистрации выложили сотни тысяч экземпляров газет. К протестующим вышел львовский губернатор Олег Синютка, который заявил, что поддерживает требования журналистов и обратился с соответствующим письмом к руководству "Укрпочты".

"Экспресс" Журналисты возвели под Львовской ОГА баррикаду из газет

Журналисты обещают продолжать акцию протеста до окончательного снятия "блокады" распространение газеты со стороны "Укрпочты".

Ранее сообщалось, что на Закарпатье после массового протеста начался ремонт дорог.