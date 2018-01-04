Защита обжаловала арест "харьковского террориста"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Защита Владимира Безуха, которого подозревают в захвате заложников в отделении почты в Харькове, обжаловала его арест, сообщает в четверг пресс-служба Апелляционного суда в Харьковской области.

"Рассмотрение апелляционной жалобы защитника, представленной в интересах подозреваемого Владимира Безуха на постановление следственного судьи Киевского районного суда города Харькова… назначено на 11 января 2018 года", — говорится в сообщении.

Днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Владимира Безуха, подозреваемого по этому делу.