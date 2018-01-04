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    Общество

    История 12-летней матери: стало известно, кто отец ребенка

    (обновлено: )60011
    12-летняя роженица из Борислава Львовской области Татьяна Лучишин призналась, что отцом ее ребенка является ее двоюродный брат.
    12-летняя мама
    Скриншот видео

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. 12-летняя жительница Борислава Львовской области Татьяна Лучишин, которая в 2017 году стала мамой, наконец призналась, кто является отцом ребенка.

    Родильный дом
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    Экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани, ее сводный и родные братья. Затем ДНК-тест даже родной брат Ани — Михаил. Результат  отрицательный. 

    Сама Татьяна не признавалась, кто отец ребенка.

    "В полиции сказали, если Таня не признается, признаем ее неадекватнойм, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани — Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака ", — рассказала мама Татьяны, сообщает wz.lviv.ua.

    Скриншот видео
    12-летняя роженица со своей мамой

    Ранее сообщалось, что в одном из родильных домой Львова 12-летняя девочка родила сына весом 2,500 кг. Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством.

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