Стало известно, кто будет судить обвиняемых в убийстве Бузины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Состав судейской коллегии, которая будет рассматривать по сути уголовное производство об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины был определен 2 января, рассказала пресс-секретарь Шевченковского райсуда Киева Ольга Пивень, сообщает "Страна".

По ее словам, дата судебного заседания еще не определена. Отобранным судьям предстоит оценить доводы прокуратуры Киева, которая обвиняет в убийстве Бузины выходцев из националистических организаций столицы — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Как стало известно, председательствующим по делу определен судья Евгений Сидоров, который начинал свою карьеру в органах военной прокуратуры, где с 2001 по 2009 годы занимал должность старшего следователя по особо важным делам "военки" Центрального региона Украины. После этого Сидоров стал судьей.

По информации адвоката активистов Романа Маселко, в период событий Евромайдана этот судья выносил решения по делам в отношении участников акций протеста.

После смены власти в феврале 2014 года Евгений Сидоров более трех лет находился в подвешенном состоянии — пятилетний срок его полномочий истек вскоре после событий Евромайдана.

7 ноября 2017 года Высший совет правосудия одобрил представление ВККСУ на Сидорова. В результате чего он был назначен указом президента Петра Порошенко судьей Шевченковского райсуда на бессрочной основе.

Согласно данным портала "Судебная власть", участниками коллегии суда система автораспределения также отобрала Олега Линника и Татьяну Левицкую.

Как отмечает "Страна", в конце прошлого года Линник оказался в эпицентре скандала после того, как вынес мягкий приговор Юрию Крысину — организатору банд "титушек", нападавших на активистов Майдана в начале 2014 года.

Линник приговорил Крысина к условному сроку — признал виновным в хулиганстве при смягчающих обстоятельствах, и дал ему 4 года с испытательным сроком в два года.

Ранее прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного дела об убийстве Бузины. По информации ведомства, следствие вручило подозреваемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку и их адвокатам уведомления о завершении досудебного расследования, им предоставлен доступ для ознакомления с материалами.