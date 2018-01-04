Задержанный в Москве экс-атошник вернулся в Украину – СМИ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Бывший военнослужащий Олег Негода, участвовавший в АТО в Донбассе, после задержания в Москве вернулся в Украину, сообщает УНН со ссылкой на информированный источник.

"Он (Олег Негода — Ред.) вернулся в Украину", — сообщил собеседник издания.

По его словам, 25 декабря Негода был задержан в Киевском вокзале в Москве через четыре минуты после выхода из поезда Кишинев — Москва. Сам экс-военнослужащий сообщил, что к нему подошли два человека в штатском, показали удостоверения и предложили пройти с ними.

"После этого Олега увезли с мешком на голове в какое-то учреждение, где держали несколько дней. Не били, давали пищу, даже дважды предоставляли мобильный телефон, чтобы задержанный мог позвонить знакомым и близким. 2 января около 10 утра, надев на глаза мешок, отвезли на вокзал, при этом вернули деньги, мобильный телефон, золотую цепочку и кольцо", — рассказал источник.

Отвечая на вопрос, как встретили Негоду на украинской границе, собеседник сообщил, что "хорошо, он ответил на вопросы, которые интересовали пограничников и сейчас находится дома".

Ранее сообщалось. что киевлянин Негода, который проходил службу в зоне АТО, в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре и был задержан в Москве. В СБУ назвали произошедшее "очередной антиукраинской провокацией".