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    Задержанный в Москве экс-атошник вернулся в Украину – СМИ

    (обновлено: )33104
    По данным СМИ, Олега Негоду "не били, давали пищу, даже дважды предоставляли мобильный телефон, чтобы задержанный мог позвонить знакомым и близким", а 2 января отвезли на вокзал.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Бывший военнослужащий Олег Негода, участвовавший в АТО в Донбассе, после задержания в Москве вернулся в Украину, сообщает УНН со ссылкой на информированный источник.

    "Он (Олег Негода — Ред.) вернулся в Украину", — сообщил собеседник издания.

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    По его словам, 25 декабря Негода был задержан в Киевском вокзале в Москве через четыре минуты после выхода из поезда Кишинев — Москва. Сам экс-военнослужащий сообщил, что к нему подошли два человека в штатском, показали удостоверения и предложили пройти с ними.

    "После этого Олега увезли с мешком на голове в какое-то учреждение, где держали несколько дней. Не били, давали пищу, даже дважды предоставляли мобильный телефон, чтобы задержанный мог позвонить знакомым и близким. 2 января около 10 утра, надев на глаза мешок, отвезли на вокзал, при этом вернули деньги, мобильный телефон, золотую цепочку и кольцо", — рассказал источник.

    Отвечая на вопрос, как встретили Негоду на украинской границе, собеседник сообщил, что "хорошо, он ответил на вопросы, которые интересовали пограничников и сейчас находится дома".

    Ранее сообщалось. что киевлянин Негода, который проходил службу в зоне АТО, в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре и был задержан в Москве. В СБУ назвали произошедшее "очередной антиукраинской провокацией".

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