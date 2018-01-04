наверх
04.01.201814:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    МИД предупредил украинцев: путешествие в РФ - билет в один конец

    (обновлено: )805026
    Как отмечает МИД, путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец: "Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?".
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. 

    Жизнь на линии разграничения
    Министерство обороны Украины
    Наблюдатели из РФ и Украины покинули зону АТО... Чем это грозит?
    МИД Украины предостерег украинцев от поездок в Россию из-за "систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан", подтвержденными и задокументированными СБУ.

    Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

    "Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" — говорится в сообщении.

    Об этом в МИД заявили после задержания 3 января в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоды, который ехал к своим родственникам.

    Ранее стало известно, что Негода, участвовавший в АТО в Донбассе, после задержания в Москве вернулся в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Дорожное движение в Киеве
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает