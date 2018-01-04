МИД предупредил украинцев: путешествие в РФ - билет в один конец

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.

МИД Украины предостерег украинцев от поездок в Россию из-за "систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан", подтвержденными и задокументированными СБУ.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

"Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" — говорится в сообщении.

Об этом в МИД заявили после задержания 3 января в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоды, который ехал к своим родственникам.

Ранее стало известно, что Негода, участвовавший в АТО в Донбассе, после задержания в Москве вернулся в Украину.