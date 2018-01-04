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    Общество

    Из Харькова до США в капсуле. Изобретатели задумали невероятное

    (обновлено: )24131
    Необычный вид транспорта похож на капсулы размером в 25-30 метров, которые каждые 30 секунд двигаются по надземному трубопроводу. Капсулы могут двигаться со скоростью в 480 - 1220 километров в час.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    dp.vgorode.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop, сообщает DT.UA. Таким образом из Днепра можно будет добраться в Индию на вакуумном поезде.

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    Отмечается, что этот транспорт похож на капсулы размером в 25-30 метров, которые каждые 30 секунд двигаются по надземному трубопроводу. Капсулы могут двигаться со скоростью в 480 — 1220 километров в час. 

    Как сообщает издание, в Украине могут проложить пять ветвей, три из которых будут проходить через Киев.

    Первая ветвь соединит Китай, Европу и Канаду, вторая — Азию, Ближний Восток, Европу и Северную Африку, а третья — Испанию и Китай. Также на таком транспорте можно будет добраться из Днепра и Кривого Рога в Индию, а из Харькова, Донецка и Одессы — в Америку.

    Напомним, ранее глава американской частной компании SpaceX  Илон Маск заявил, что первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе.

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