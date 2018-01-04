В сети высмеяли фотоотчет пресс-секретаря Луценко о взяточниках

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Пользователи Facebook активно комментируют размещенную пресс-секретарем генерального прокурора Украины Ларисой Сарган фото, на котором зафиксирован момент пересчета изъятых при получении взятки средств.

"Следователями ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры Харьковского гарнизона и по материалам ГУ БКОП УСБУ в ходе осуществления досудебного расследования во время получения неправомерной выгоды в сумме 250 000 гривен разоблачен и задержан главный государственный ревизор-инспектор управления аудита ГУГФС Украины в Харьковской области П., который требовал указанные денежные средства от директора субъекта ВЭД за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия", — написала Сарган на своей странице в Facebook, разместив под своим постом два фото.

Одна из фотографий (см. ниже), а именно та, на которой правоохранители прямо на улице разложили 500-гривневые банкноты, вызвала бурную реакцию пользователей соцсети.

Facebook Ларисы Сарган Банкноты по 500 грн, изъятые во время взятки в Харькове

Юзеры интересуются у пресс-секретаря Юрия Луценко, что было бы, если бы подул ветер и 500 банкнот разлетелись бы. Некоторые из них предполагают, что в таком случае дело против мздоимцев закрыли бы "по причине отсутствия доказательств".

Скриншот Комментарии пользователей под постом Ларисы Сарган

В свою очередь известный журналист Богдан Кутепов поинтересовался в Ларисы Сарган, есть ли такая должность в прокуратуре как "раскладыватель купюр" или существуют специальные должностные инструкции, как правильно это делать.

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