Синоптики сделали прогноз на четверг

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 4 января, в Украине небольшой дождь, местами с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр.

На западе страны и севере Левобережья с мокрым снегом (ночью в западных, днем в центральных областях местами умеренные осадки).

В южной половине страны местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура в течение суток 1-6 ° тепла (ночью в восточных областях от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем на юге страны 4-9 ° тепла).

В Киеве день будет мрачным с небольшим дождем. Температура в течение суток 3-5 ° тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 4 января

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников в Севастополе в этом году температура воздуха составляла +17 тепла. Однако атмосферу Нового года жители города создавали себе сами, делая вместо традиционных снеговиков песковиков.

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