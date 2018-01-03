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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на четверг

    (обновлено: )62
    По информации Украинского гидрометцентра, в четверг ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура в течение суток 1-6 ° тепла.
    Мокрый снег с дождем
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 4 января, в Украине небольшой дождь, местами с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр.

    На западе страны и севере Левобережья с мокрым снегом (ночью в западных, днем в центральных областях местами умеренные осадки).

    В южной половине страны местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

    Температура в течение суток 1-6 ° тепла (ночью в восточных областях от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем на юге страны 4-9 ° тепла).

    В Киеве день будет мрачным с небольшим дождем. Температура в течение суток 3-5 ° тепла.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 4 января

    Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников в Севастополе в этом году температура воздуха составляла +17 тепла. Однако атмосферу Нового года жители города создавали себе сами, делая вместо традиционных снеговиков песковиков.

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