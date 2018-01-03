Украинцы существенно экономят на еде - эксперт

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Из-за повышения цен на продукты питания украинцы стали меньше потреблять мяса, молока и яиц.

Об этом сообщил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Потребление мяса, молока и яиц падает из-за того, что у украинцев не растет доход. У части людей, у тех, кто работает, он растет, а у части тех, кто живет на социальные выплаты, а таких 40%, у них потребление снижается из-за того, что они получают практически столько же, сколько и год назад, а цены на коммунальные услуги плюс продукты значительно выросли. Цены на продукты, например, увеличились на 35%. Но именно потому, что люди вынуждены уменьшать потребление, покупательная способность населения падает. В результате мы можем наблюдать, что мы производим столько же, но экспорт наш растет, потому что внутренний спрос не может потребить столько же, сколько было раньше", — цитирует УНН Дорошенко.

По словам эксперта, оживить потребительский спрос может снижение ставки НДС на эти продукты.

"Если мы снизим НДС на 13%, чтобы достичь средней европейской ставки (7%), то практически на столько же будет увеличен спрос. Условно, на сколько снижаем — на столько и увеличивается спрос. Сейчас все, что мы получаем в виде пенсий, соцвыплат — все идет на продукты питания, поэтому, если люди будут иметь на 300 грн больше, те же 300 грн пойдут на продукты", — резюмировал Дорошенко.

Ранее Алексей Дорошенко назвал продукты, которые больше всего подорожали в Украине в 2017 году.