МИД советует украинцам не ехать в Египет

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинцам следует воздержаться от поездок в Египет в связи с продлением на три месяца действия в стране чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

МИД настоятельно рекомендуют гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью.

Как отметили в МИД, упомянутые предупреждения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая ИГ, которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства, не совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах западнее долины реки Нил; проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси выпустил указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, он был опубликован во вторник в официальных египетских газетах.