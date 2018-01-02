Юрист: открыт "сезон охоты" на граждан, занимающихся правовой защитой

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. В Украине журналисты и общественные деятели являются "потенциальными смертниками", заявил изданию "ГОРДОН" правозащитник Эдуард Багиров, комментируя убийство юриста Ирины Ноздровской.

"После убийства Ноздровской ни у кого нет никаких гарантий безопасности. Раньше, когда общественные деятели, журналисты занимались какими-то расследованиями, публичность защищала их. Публичность была некой системой защиты. Нельзя было трогать человека, который обратился к министрам, прокурору, президенту, в СМИ выступал. И последние 25 лет это действительно срабатывало. Я был уверен, если тема Ноздровской станет резонансной, о ней будут писать журналисты, ее не убьют и не покалечат. Ее убийство показало, что система больше не действует. Можно убивать – судьи найдутся и освободят убийц. И уже открыт сезон охоты на граждан Украины, которые занимаются сбором информации и правовой защитой, журналистов и правозащитников. Каждый из них теперь попадает в группу потенциальных смертников", – отметил Багиров.

Он подчеркнул, что правоохранители никак не отреагировали на поступавшие в адрес Ноздровской угрозы.

"Я с Ноздровской не так часто общался. Давал консультации ей. Она просто хотела справедливости, хотела наказать убийцу. Она боролось против группы людей, у которых есть финансы и связи, и ей было очень сложно. Она добилась относительно справедливого решения суда ценой своей жизни. Ирина публично много раз говорила, что ее могут убить. Возле здания суда при свидетелях отец убийцы угрожал ей. Уже тогда надо было возбуждать уголовное дело, вызывать этого папашу и под роспись ему объяснять, что нельзя угрожать людям – закон запрещает. Почему прокуроры тогда не отреагировали? У меня нет ответа. Но за такую бездеятельность тоже надо наказывать", – заявил правозащитник.

По его мнению, украинские власти заинтересованы в том, чтобы об убийстве Ноздровской и журналиста Вячеслава Веремия вспоминали как можно реже.

"МВД и прокуратура не собираются защищать права граждан. А хотят запугать людей, чтобы они реже обращались, как это было в 1990-х годах, когда у милиции можно было выкупить любое заявление. И сейчас просто хотят сбить накал страстей, чтобы о таких случаях, как убийство Ноздровской или Веремия не писали", – резюмировал Багиров.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.