Вывозить детей за границу на ПМЖ можно без согласия второго родителя - СМИ

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Вывозить детей на ПМЖ за границу без разрешения второго родителя, если это отвечает их интересам, теперь можно в Украине. Соответствующая логика заложена в постановление Верховного суда по делу №6-15цс17.

"ВСУ не первый раз отталкивается от этой логики — от интересов ребенка. Несмотря на то, что Семейный кодекс действительно гарантирует права обоих родителей воспитывать ребенка, и папа с мамой должны иметь равные возможности видеться с чадом даже после развода, если они не ограничиваются правоохранительными органами или судом. Однако, ВСУ призывает ставить во главу угла интересы малолетнего ребенка. Если в его интересах будет отъезд с мамой на ПМЖ в другую страну, то его надо разрешить, даже если отцу это не нравится, и он не дает на это своего согласия", — прокомментировал UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В деле №6-15цс17 рассматривалась история двух разводных родителей с маленьким ребенком. Через год после развода мать повторно вышла замуж, на этот раз за гражданина Франции. Сейчас она пытается вывезти детку с собой к новому мужу, против чего протестует родной отец.

"К сожалению, довольно часто, именно предоставлением разрешения на выезд с ребенком родители часто шантажируют друг друга, пытаясь добиться каких-либо материальных целей, и при этом интересы самого ребенка таких родителей интересуют в последнюю очередь", — резюмировал Кравец.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла закон, который усиливает защиту прав ребенка и усовершенствует порядок принудительного взыскания алиментов.

Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4928 об упрощении механизма взыскания алиментов. Ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.